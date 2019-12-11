Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 4:00

Брюссель. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил российским журналистам в Брюсселе, что допускает проведение трехсторонних консультаций ЕС-РФ-Украина по газоснабжению в декабре.

"Во всяком случае на Новый год я не планирую уезжать из Брюсселя в отпуск", - отметил высокопоставленный российский дипломат.

"Большая часть обсуждений в последние недели идет в двустороннем формате, между Россией и Украиной. Пока справляются без Еврокомиссии, но я вполне допускаю, что трехсторонний формат также еще пройдет. До конца года остается еще три недели", - сказал он.

"Что касается нужности трехстороннего формата - то это вопрос к участникам переговоров. Он, безусловно, нужен Еврокомиссии", - добавил Чижов.

Постпред полагает, что надо "смотреть на проблему в целом".

"Ведь проблема транзита только один из компонентов. Другой компонент - поставки газа на Украину. Для этого участие Еврокомиссии особенно не нужно", - сказал Чижов.

Самое главное, по словам Чижова, - это решение юридических вопросов, то есть снятие взаимных претензий финансового характера по разным судам: часть - в Стокгольме, часть - в Лондоне, часть - в Киеве.

"Я не вижу иного пути урегулирования всех этих проблем, кроме "нулевого варианта"", - подчеркнул постпред.

Он объяснил: "Есть решение Стокгольмского арбитража на 2,6 млрд долларов (по иску Украины - ИФ), есть дело в Лондонском арбитраже - это судьба тех трех миллиардов, которые были выданы Украине в качестве кредита в 2013 году, и есть фантастические изобретения антимонопольной комиссии Украины, хозяйственного суда Киева на многие миллиарды долларов. Полный нонсенс".

"Нам говорят, что 3 миллиарда долларов вы дали (Виктору - ИФ) Януковичу. Но Янукович был президентом украинского государства. И если Украина считает себя государством, она должна платить долги", - резюмировал глава российской дипломатической миссии при Евросоюзе.

1ов мк

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