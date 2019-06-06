Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 18:49

Брюссель, 6 июня. ИНТЕРФАКС - Европа явно отстает в своей адаптации новому глобализирующемуся миру, и сегодня на первый план выходят экономические гиганты Азии, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Выступая в четверг на сессии клуба "Валдай" в Санкт-Петербурге, он, однако, оговорился, что не согласен с теми, кто предсказывает Евросоюзу скорый развал, но заблуждаются и те, кто видит в ЕС "сверкающий храм на вершине горы".

Текст выступления распространило постпредство РФ при ЕС в Брюсселе.

По словам Чижова, на повестке дня у ЕС "не наращивание экономического веса и политического влияния", а "удержание своих позиций в многополярном мире сегодня и, тем более, завтра".

По его мнению, шансы решить эту задачу у ЕС есть, но реализовать их возможно "только во взаимодействии с остальными опорами нашей общей евразийской цивилизации, ключевой из которых является Россия".

"Для того, чтобы осознавать плюсы разносторонней кооперации ЕС и ЕАЭС, совершенно необязательно быть экономистом", - сказал Чижов.

"Чем быстрее Брюссель избавится от иллюзий насчет собственной "интеграционной исключительности", тем скорее наши объединения начнут получать дивиденды от укрепления общеевразийской взаимосвязанности", - подчеркнул дипломат.

"К сожалению, эти многообещающие перспективы находятся "в заложниках" у нынешних ненормальных - другого слова не подберу - отношений между Брюсселем и Москвой. И что характерно, целый ряд европейских политиков эту ненормальность активно поддерживают и усугубляют", - отметил Чижов.

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