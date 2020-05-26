Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - США только в эпоху холодной войны с СССР осуществили 70 операций по смене неугодных режимов, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В США почти помешались на "вмешательстве России в американские выборы". Между тем, западные же аналитики подсчитали, что только в эпоху холодной войны США осуществили 64 тайных и 6 неприкрытых операций по смене неугодных режимов. Вот уж действительно "в своём глазу бревна не замечают"", - написал Ульянов в своем твиттере.

Американские политики регулярно обвиняют Россию в попытках вмешаться в выборы США. В частности, министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил этих людей и организации в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.

Между тем в марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

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