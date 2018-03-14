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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 22:19 14.03.2018 - 22:19

Нью-Йорк (ООН). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Россия призывает Великобританию привлечь Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения независимого анализа образцов и проб по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В этой ситуации правомерно обратится к техническому секретарю ОЗХО в проведении независимого лабораторного анализа, имеющихся в распоряжении британских властей образцов и проб", - заявил В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

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