Постпред РФ при ООН заявил о необходимости привлечь ОЗХО к анализу вещества, которым был отравлен Скрипаль
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Нью-Йорк (ООН). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Россия призывает Великобританию привлечь Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения независимого анализа образцов и проб по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"В этой ситуации правомерно обратится к техническому секретарю ОЗХО в проведении независимого лабораторного анализа, имеющихся в распоряжении британских властей образцов и проб", - заявил В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН.
Йф жг
Интерфакс