Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 23:51

Нью-Йорк (ООН). 21 мая. ИНТЕРФАКС - Совету Безопасности ООН нужно послать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому четкий сигнал о необходимости сплочения украинцев, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы убеждены, что Совет Безопасности должен послать новому украинскому руководству четкий сигнал о необходимости курса на единство и сплочение украинцев вместо их разделения, курса на инклюзивность. Ведь именно сплоченность общества является лучшей гарантией устойчивого политического урегулирования", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.

Небензя отметил, что "именно этот сигнал, как мы могли судить, сделал сегодня центральным в ходе своей инаугурации новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский".

"Однако пока так считают далеко не все, и призывы к вытеснению русского языка на Украине со стороны националистов не утихают", - добавил российский дипломат.

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