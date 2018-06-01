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Этот контент был опубликован 2 июня 2018 г. 0:16 02.06.2018 - 00:16

Нью-Йорк (ООН). 2 июня. ИНТЕРФАКС - В предложенной США резолюции, осуждающей обстрелы Израиля, был нарушен баланс в рассмотрении кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, поэтому Россия проголосовала против документа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Американский документ не был поддержан членами Совета Безопасности в ходе голосования: "за" проголосовали только авторы резолюции - США, "против" высказались Россия, Кувейт и Боливия, остальные 11 стран-членов решили воздержаться.

"С некоторыми положениями этого проекта мы были бы готовы согласиться. Мы, безусловно, признаем право Израиля на безопасность. Наше голосование связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования. К тому же в нем прописывались элементы, которые не соответствуют позиции России", - заявил В.Небензя, выступая в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

"США неоднократно призывают членов Совета Безопасности к соблюдению баланса в рассмотрении кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, однако в своем проекте они этот баланс сами и нарушили", - продолжил российский дипломат.

По словам В.Небензи, Россия обеспокоена тем, что "Соединенные Штаты отказались включить в свой проект призывы к созданию условий для возобновления переговоров по вопросу окончательного статуса с целью выхода на прочное урегулирования на основе двух государств - Израиля и Палестины, которые существовали бы в условиях безопасности и международно-признанных границах".

"Были удалены даже ссылки на арабскую мирную инициативу и квартет международных посредников, который остается уникальным и одобренным Советом Безопасности посредническим механизмом", - добавил постпред РФ.

Он призвал членов Совета приступить к практической работе по запуску прямых палестино-израильских переговоров.

Перед голосованием постпред США при ООН Никки Хейли взяла слово и призвала членов СБ "признать обеспокоенность по поводу ХАМАСа, проголосовав за резолюцию США".

Она отметила, что в американском проекте "содержатся многие характеристики, которых не хватает в резолюции Кувейта, осуждается неизбирательный пуск ракет ХАМАСом по израильским гражданским общинам, использование ресурсов ХАМАСа на строительство военной инфраструктуры", когда как, по ее словам, в кувейтской резолюции наблюдается "грубое однобоко видение того, что произошло в Газе в последние недели".

"США по-прежнему преисполнены решимости относительно долгосрочного мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами", - заявила Н.Хейли, назвав палестинское движение ХАМАС "крупным препятствием для мира".

Ранее США в ходе голосования наложили вето на предложенную Кувейтом резолюцию Совета Безопасности ООН о защите палестинцев.

Как передавал корреспондент "Интерфакса", в числе поддержавших предложенный Кувейтом проект резолюции были Россия и Китай, США проголосовали "против" документа, тем самым заветировав его. Великобритания, Нидерланды, Польша и Эфиопия воздержались.

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