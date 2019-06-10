Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 21:22

Нью-Йорк (ООН). 10 июня. ИНТЕРФАКС - Без пристального внимания членов Совета Безопасности ООН к ситуации в Косово в регионе может начаться новое кровопролитное противостояние, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Без пристального внимания со стороны Совета Безопасности косовско-албанские власти окончательно уверуют в свою безнаказанность и вседозволенность. Это рискует подтолкнуть регион к новому кровопролитному противостоянию, в котором ни члены СБ ООН, ни Сербия, ни соседние государства не заинтересованы", - заявил он в ходе Совета Безопасности по Косово.

Российский дипломат подчеркнул, что "многолетнее потакание приштинским властям со стороны Запада привело к тому, что они демонстративно не подчиняются своим покровителям".

"Так называемое косово-албанское правительство во главе Рамушем Харадинаем придерживается курса на обострение кризиса и к предметному разговору явно не готово", - заявил Полянский.

Он также отметил, что "западные покровители Косово практически оставили без внимания агрессивную акцию" косовской полиции, включая "грубейшее преднамеренное нарушение иммунитета сотрудника ООН (российского дипломата Михаила Краснощекова- ИФ)".

Полянский напомнил, что в миссии ЕС в области верховенства законов Косово посоветовали доверить расследование инцидента "самой же косовской полиции, которая, как мы понимаем, сама же и является его виновником".

"Предложение искать правды у косовских полицейских беспредельщиков, которые, сознательно избивая ооновца, попрали все писаные и неписаные нормы, а затем занялись фальсификацией картины событий при поддержке и участии высших руководителей Косово, звучит абсурдно и издевательски. Это обесценивает роль ЕС в Косово, его претензии на содействие обеспечения там верховенства права", - заключил зампостпреда РФ при ООН.

Утром 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке.

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