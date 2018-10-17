Постпред РФ при ООН призывает расследовать сообщения о применении международной коалицией в Сирии боеприпасов с белым фосфором
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Нью-Йорк (ООН). 18 октября. ИНТЕРФАКС - Данные о применении белого фосфора при ударах по Сирии силами международной коалиции необходимо тщательно проверить, заявил в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Эти сообщения нужно тщательно расследовать", - сказал он на заседании СБ ООН в среду.
Ранее в октябре сирийские официальные СМИ передавали, что силы возглавляемой США коалиции применили боеприпасы с запрещенным веществом, белым фосфором, при ударах в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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Интерфакс