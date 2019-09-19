Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя, председательствующий в сентябре в Совете Безопасности, назвал сегодняшнее заседание по Сирии, в ходе которого состоялось два голосования по проектам резолюций по Идлибу, "преднамеренным шоу".
"Сегодня мы увидели шоу, преднамеренное шоу, целью которого было развлечь международное сообщество еще одним российским вето", - заявил Небензя журналистам в ООН.
По его словам, некоторые коллеги, видимо, хотели увидеть российское вето во время председательства страны. "Ладно, если это то, чего они добивались, то им это удалось", - отметил он.
СБ ООН в четверг заблокировал оба проекта резолюций по ситуации в Идлибе.
Первоначально не был принят проект, предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом. Против него проголосовали два постоянных члена СБ ООН - РФ и КНР.
При этом резолюцию поддержали 12 стран, включая США, а еще один участник заседания воздержался от голосования.
Затем участники заседания проголосовали против проекта России и Китая.
Российско-китайский проект поддержали представители двух стран, "против" высказались представители девяти стран, четверо воздержались.
1йф ав