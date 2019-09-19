Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 20:09

Нью-Йорк (ООН). 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя, председательствующий в сентябре в Совете Безопасности, назвал сегодняшнее заседание по Сирии, в ходе которого состоялось два голосования по проектам резолюций по Идлибу, "преднамеренным шоу".

"Сегодня мы увидели шоу, преднамеренное шоу, целью которого было развлечь международное сообщество еще одним российским вето", - заявил Небензя журналистам в ООН.

По его словам, некоторые коллеги, видимо, хотели увидеть российское вето во время председательства страны. "Ладно, если это то, чего они добивались, то им это удалось", - отметил он.

СБ ООН в четверг заблокировал оба проекта резолюций по ситуации в Идлибе.

Первоначально не был принят проект, предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом. Против него проголосовали два постоянных члена СБ ООН - РФ и КНР.

При этом резолюцию поддержали 12 стран, включая США, а еще один участник заседания воздержался от голосования.

Затем участники заседания проголосовали против проекта России и Китая.

Российско-китайский проект поддержали представители двух стран, "против" высказались представители девяти стран, четверо воздержались.

1йф ав

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