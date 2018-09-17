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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 18:19 17.09.2018 - 18:19

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Переговоры между США и Северной Кореей испытывают сейчас определенные трудности, заявил в понедельник в Нью-Йорке на заседании СБ ООН по КНДР российский постпред при Всемирной организации Василий Небензя.

"Желаем успеха и стартующему завтра саммиту между лидерами КНДР и Республики Корея в Пхеньяне. В то же время мы являемся сейчас свидетелями того, что переговоры между КНДР и США, по меньшей мере, испытывают определенные трудности", - сказал российский постпред.

"Переговорный процесс - это улица с двусторонним движением. Реальность дипломатии XXI, да и любого века, в том, что нельзя договориться, не предлагая ничего взамен на свои требования", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

1ак/1ви/1нс вв

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