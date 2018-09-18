Постпред Сирии при ООН осудил израильскую атаку и выразил соболезнования России
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Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари во вторник осудил удар ВВС Израиля по сирийской Латакии, во время которого сирийские силы ПВО по ошибке сбили российской самолет Ил-20 над Средиземным морем.
"Мы осуждаем новую израильскую агрессию против моей страны прошлой ночью", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.
Кроме того, Б.Джаафари выразил соболезнования российской стороне в связи с крушением самолета.
"Я хотел бы выразить мои искренние соболезнования моему российскому коллеге в связи с гибелью людей вчера в результате израильской агрессии против сирийского города Латакия", - отметил сирийский дипломат.
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Интерфакс