***Задержка американской помощи Украине также имела отношение к расследованию, утверждает постпред

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Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в конгрессе заявил, что условием для встречи президента Дональда Трампа с украинским руководством было расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

"Если вы имеете в виду, что те условия, которые должны были бы быть исполнены до встречи, то таково было мое понимание", - сказал он, согласно стенограмме показаний.

Согласно стенограмме показаний, которые он дал конгрессменам из трех комитетов палаты представителей США, Сондланд добавил, что не знал о связи между газовой компанией Burisma и семьей Байденов до июля. Burisma - украинская газовая компания, в которой работал сын Джо Байдена - Хантер.

"В конце концов, в какой-то момент я связал Байденов и Burisma, и тогда появилась запись разговора (двух президентов - ИФ)", - сказал Сондланд.

В то же время он не смог назвать точных дат, когда именно смог связать эти вещи.

Кроме этого, Сондланд признался, что в итоге также смог провести связь между задержкой помощи США Украине и желанием Вашингтона, чтобы украинские власти помогали с расследованием в отношении Байденов.

По словам Сондланда, "когда я осознал, что между визитом (украинского руководства - ИФ) в Белый дом и задержкой помощи Украине может быть связь, и когда я не мог получить прямого ответа на вопрос, почему помощь задерживается, тогда и сенатор Джонсон и (временный поверенный в делах США на Украине Билл - ИФ) Тейлор высказали возможность того, что здесь может быть связь".

На вопрос, считает ли он незаконными попытки адвоката Трампа Руди Джулиани добиться расследования в отношении Байденов, он ответил, что "точно не знает, но кажется, это нехорошо".

"Я не адвокат, но я так полагаю (незаконно - ИФ)", - сказал Сондланд.

Три комитета палаты представителей США во вторник опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

"Из показаний ясно следует, что в обмен на заявление (о том, что правительство Украины ведет расследование в отношении семьи Байденов или компании Burisma - ИФ) Трамп предоставил бы президенту Украины встречу в Белом доме, которую тот жаждал получить, а затем миллионы долларов критически необходимой военной помощи", - говорится в заявлении руководителей комитетов по разведке, иностранным делам и надзору.

В понедельник комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

Йованович, в частности, заявила конгрессменам, что впервые узнала о том, что личный адвокат президента Джулиани пытался навредить ее репутации, от украинских официальных лиц. Также она рассказала, что постпред США при ЕС Сондланд предлагал ей написать в Twitter слова поддержки или похвалы в адрес Трампа, если она хочет сохранить свою работу.

Бывший советник госдепартамента США Маккинли, ушедший в отставку в октябре, чьи показания также были опубликованы демократами, заявлял в ходе слушаний, что трижды просил госсекретаря США Майка Помпео высказаться в поддержку Йованович, но вразумительного ответа от него не получил.

1аю бм

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