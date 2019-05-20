Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 21:44

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - США поздравляют Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины и ждут работы с ним, заявил в понедельник исполняющий обязанности постпреда США Джонатан Коэн.

"США поздравляют президента Владимира Зеленского с его сегодняшней инаугурацией в качестве президента Украины", - сказал он на заседании СБ ООН.

"И мы с нетерпением ждем работы с ним и приветствуем выраженную им приверженность содействовать национальному единству", - добавил Коэн.

Решение России запросить встречу в Совбезе ООН по украинскому закону о языке Коэн назвал "попыткой отвлечь внимание от мирной демократической передачи власти, происходящей сегодня на Украине". Как сообщалось, в СБ ООН на голосовании заблокировали проведение обсуждения данного вопроса в понедельник.

В понедельник в Киеве прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.

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