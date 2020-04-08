Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 19:08

Нью-Йорк (ООН). 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ООН Келли Крафт в среду призвала членов СБ ООН сохранять оружейное эмбарго в отношении Ливии.

"Вооруженный конфликт в Ливии забирает все больше жизней и подрывает действия по борьбе с коронавирусом. ООН призывает все страны-члены сохранить эмбарго на поставки оружия. Мы призываем ООН продолжать работу, чтобы найти мирное решение и выражаем признательность ЕС за операцию IRINI", - Написала Крафт в Twitter.

Совет безопасности ООН в среду проводит закрытую видеоконференцию по Ливии, посвященную новой военной операции ЕС IRINI.

Совет ЕС 31 марта принял решение о запуске с 1 апреля 2020 года новой операции Евросоюза в Средиземном море - EUNAVFOR MED IRINI для обеспечения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию посредством использования воздушных, спутниковых и морских средств.

Irini в переводе с греческого означает "мир".

Эмбарго на поставки оружия в Ливию Совбез ООН установил в феврале 2011 года.

В МИД РФ ране в апреле сообщали, что приняли к сведению решение Европейского союза о запуске новой военной операции "Ирини" в Средиземном море, основной функцией которой определено содействие выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

"Будем внимательно наблюдать за тем, насколько результативной станет "Ирини", в особенности на фоне эскалации конфликта в Ливии и сообщений о росте нарушений оружейного эмбарго ООН. Предупредили европейских партнёров о том, что деятельность операции должна полностью соответствовать международному праву, а также рамкам, установленным резолюцией 2292", - говорится в комментарии ДИП МИД РФ, размещенном 5 апреля на сайте ведомства.

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