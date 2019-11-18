Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 4:18

Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Постпред США в Европейском Союзе Гордон Сондланд держал высокопоставленных чиновников в администрации Трампа в курсе усилий, направленных на то, чтобы убедить Украину начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно письмам, оказавшимся в распоряжении издания, 19 июля, за день до того, как президент должен был провести разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, Сондланд отправил по электронной почте письмо группе должностных лиц администрации, включая исполняющего обязанности руководителя администрации Белого дома Мика Малвейни и министра энергетики Рика Перри, в котором сообщил, что Зеленский готов заверить Трампа в том, что он начнет расследование.

"Я только что говорил с Зеленским. Он готов принять звонок президента. Заверит его, что намерен провести полностью прозрачное расследование и "перевернет каждый камень", - написал Сондланд.

Он также добавил, что президент Украины очень хотел, чтобы этот звонок состоялся до парламентских выборов 21 июля.

Малвейни ответил, что попросил Совет нацбезопаности запланировать звонок на завтра.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24

сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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