Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 16:54

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Постпред США при ЕС Гордон Сондланд даст показания конгрессменам-демократам на следующей неделе, несмотря на предписание госдепа не делать этого, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на его адвокатов.

"Вопреки распоряжению Государственного Департамента США не давать показания, постоянный представитель Сондланд придет на слушания по повестке из комитетов, и он намерен дать показания в четверг (17 октября - ИФ)", - говорится в заявлении адвокатов Роберта Ласкина и Кваме Мэнли. Ранее сообщалось, что слушания могут состояться в среду, 16 октября.

Сондланд выступит перед несколькими комитетами палаты представителей США: по иностранным делам, по разведке и по надзору. Он должен был дать показания еще на этой неделе, но Госдепартамент США запретил ему это делать. После этого демократы направили повестку, которая вынуждает Сондланда юридически дать показания.

Они также требовали рабочие документы Сондланда, которые Госдепартамент США также запретил предъявлять. В заявлении его адвокатов отмечается, что он не может самостоятельно контролировать эти документы, поскольку у Госдепартамента есть исключительные полномочия составлять такие документы. Однако, "постпред Сондланд выражает надежду, что с комитетами перед запланированными слушаниями поделятся этими документами".

В пятницу свидетельские показания конгрессменам за закрытыми дверями должна дать экс-посол США на Украине Мэри Йованович.

Согласно серии текстовых сообщений, распространенных по итогам слушаний бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, "высокопоставленные дипломаты США призывали нового избранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джо Байдена, в обмен на организацию визита в Вашингтон". Речь идет о трех дипломатах - самом Волкере, о поверенном в делах США на Украине Уильяме Тейлоре и постпреде США при ЕС Сондланде.

Волкер, Сондланд и Тейлор обсуждали текст заявления, которое Зеленский должен был бы выпустить в поддержку расследования.

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