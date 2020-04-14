Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 18:11

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон во вторник заявила об обеспокоенности в связи с "дезинформацией", которую, по ее словам, распространяют Россия и Китай по поводу коронавируса.

"Мы обеспокоены дезинформацией, которую продвигают Россия и Китай о том, как это все (пандемия - ИФ) началась", - сказала она на видеобрифинге.

Она отметила, что США просили всех союзников по альянсу оказывать противодействие дезинформации при помощи фактов.

По ее словам, "соперники" НАТО "ложно сообщали", что они якобы пытаются помогать в условиях пандемии, или что вирус зародился либо в Европе, либо в США.

"Это все часть гибридной войны и кибервойны, которые мы постоянно наблюдаем в пределах нашего альянса, задача которых не только посеять недовольство, но и обесценить наше руководство в те времена, когда наши общества смотрят на руководство (в ожидании - ИФ) защиты и помощи, в которых они нуждаются", - сказала дипломат США.

Кроме этого, в качестве примера дезинформации, поступавшей от России, Хатчисон упомянула ее попытки удержать Северную Македонию от вступления в НАТО и добавила, что РФ не прекращает использовать дезинформацию в отношении этой страны и после ее вступления в альянс.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее выступил с утверждением, что дезинформация о коронавирусе поступает из России, Китая, Ирана. Также Помпео в телефонном разговоре с заведующим канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призывал Пекин не распространять заявлений о том, что США могут быть причастны к распространению коронавируса.

До этого представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что COVID-19 в Ухань завезли американские военные.

"Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек заражены? В какие больницы их привезли? Возможно, это американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте открытыми! Обнародуйте информацию! США должны перед нами объясниться", - написал он на странице в Twitter.

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