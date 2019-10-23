Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 13:07

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что союзникам по альянсу следует проявить настороженность в связи с сочинскими договоренностями Турции и РФ по Сирии.

"Я думаю, еще слишком рано судить (о соглашении - ИФ), но я полагаю, что надо быть очень бдительными. Если Россия сможет сыграть конструктивную роль, то это будет приветствоваться", - сказала она во время телефонного брифинга в среду.

При этом она заявила, что усиление позиций России в Сирии вряд ли можно расценивать как положительное явление. Она напомнила, что РФ поддерживает Дамаск, который, согласно его утверждениям, убивал своих граждан, в том числе при помощи химоружия.

"Мы не видели, как Россия хоть пальцем пошевелила, чтобы положить конец таким действиям (сирийских властей - ИФ)", - отметила она.

В то же время она выразила надежду на то, что теперь, имея соглашение с членом НАТО Турцией, Россия займет более конструктивную позицию и обеспечит безопасный отход курдских сил.

В совместном меморандуме между РФ и Турцией, принятом по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, говорилось, что Россия и Турция примут меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов (через сирийско-турецкую границу) и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев.

Стороны подтвердили решимость бороться с терроризмом на сирийской территории. "В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен", - отмечается в документе.

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