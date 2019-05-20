Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 22:16

*** Так он оценивает решение России запросить встречу в Совбезе ООН по украинскому закону о языке

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил в понедельник за заседании СБ ООН, что Россия пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти на Украине.

Решение России запросить встречу в Совбезе ООН по украинскому закону о языке Коэн назвал "попыткой отвлечь внимание от мирной демократической передачи власти, происходящей сегодня на Украине".

Он также заявил, что "США поздравляют президента Владимира Зеленского с его сегодняшней инаугурацией в качестве президента Украины".

"И мы с нетерпением ждем работы с ним и приветствуем выраженную им приверженность содействовать национальному единству", - добавил Коэн.

Как сообщалось, в понедельник в СБ ООН на голосовании западные страны заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке.

Ранее в понедельник в Киеве прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.

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