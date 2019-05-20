*** Так он оценивает решение России запросить встречу в Совбезе ООН по украинскому закону о языке
Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил в понедельник за заседании СБ ООН, что Россия пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти на Украине.
Решение России запросить встречу в Совбезе ООН по украинскому закону о языке Коэн назвал "попыткой отвлечь внимание от мирной демократической передачи власти, происходящей сегодня на Украине".
Он также заявил, что "США поздравляют президента Владимира Зеленского с его сегодняшней инаугурацией в качестве президента Украины".
"И мы с нетерпением ждем работы с ним и приветствуем выраженную им приверженность содействовать национальному единству", - добавил Коэн.
Как сообщалось, в понедельник в СБ ООН на голосовании западные страны заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке.
Ранее в понедельник в Киеве прошла инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.
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