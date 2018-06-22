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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 21:40 22.06.2018 - 21:40

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Россия будет нести ответственность за рост напряженности в Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Нарушения сирийским режимом перемирия на юго-западе Сирии должны прекратиться. Мы ожидаем, что Россия внесет свой вклад, чтобы режим прекращения огня, который был установлен с ее участием, соблюдался. Мы ожидаем, что Россия использует свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе и по всей стране", - говорится в заявлении Н.Хейли, опубликованном на сайте постоянного представительства США при ООН.

По ее словам, "в конечном счете, Россия будет нести ответственность за любую дальнейшую эскалацию в Сирии".

Постпредство США при ООН в заявлении сообщило, что "сирийский режим активизировал военные операции на юго-западе Сирии в зоне деэскалации, которая была создана в результате договора Иордании, России и США".

"По данным ООН, недавние операции, проводимые сирийским режимом, уже привели к гибели людей и перемещению более 11 тыс. человек. Иордания, Россия и США инициировали эту договоренность (по созданию зон деэскалации - ИФ) на юго-западе в прошлом году, и до недавнего времени она в основном соблюдалась", - говорится в сообщении постпредства США.

1кю ар

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