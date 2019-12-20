Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 18:07

Нью-Йорк. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Сирийским правительственным силам следует воздержаться в конце этого года от наступательных операций против бойцов оппозиции в провинции Идлиб, заявила в пятницу постпред США при ООН Келли Крафт.

"В Идлибе не должно быть "рождественского" наступления", - предупредила она в ходе заседания СБ ООН, посвященного сирийской проблеме.

Идлиб - последняя сирийская провинция, в которой правительственным войскам продолжают противостоять достаточно существенные силы, поддерживающие оппозицию.

Также Крафт заявила, что именно из-за позиции Дамаска сирийскому конституционному комитету не удается продвигаться вперед в своей работе.

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