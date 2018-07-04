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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 17:25 04.07.2018 - 17:25

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Пострадавшие от контакта с неизвестной субстанцией в британском населенном пункте Эймсбери (графство Уилтшир) поступили в больницу города Солсбери в бессознательном состоянии и с пеной изо рта, сообщает в среду интернет-портал британского издания "Сан".

По его данным, пара - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - находятся в больнице с субботы. Их знакомый сообщил газете, что они почувствовали себя плохо и собирались сами пойти к врачу после контакта с неизвестной субстанцией в парке Королевы Елизаветы в городе Солсбери, однако не успели этого сделать и впали "в состояние зомби".

Соседи пострадавших рассказали, что перед инцидентом пара посещала барбекю, организованное баптистской церковью Эймсбери. В среду здание баптистской церкви было оцеплено.

Город Эймсбери расположен на расстоянии около 15 км от города Солсбери, в котором произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Эймсбери известен тем, что он располагается в непосредственной близости от одной из главных достопримечательностей Великобритании - Стоунхенджа.

Представители спецслужб выясняют, не попали ли эти люди под воздействие не выявленного ранее нервнопаралитического вещества "Новичок", которым, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

С.Скрипаль был выписан из больницы в начале марта 2018 года. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.

1ар ан

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