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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 22:58 08.07.2018 - 22:58

Лондон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице, сообщает "Скай-ньюс".

По информации телеканала, полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.

Как сообщалось, от вещества также пострадал британский мужчина. Он, как и его спутница, был доставлен в больницу Солсбери, где и находится в настоящее время.

По версии британского следствия, в марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию. В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери. Следователи считают, что в ранее июле в Эймсбери двое британцев также отравились "Новичком".

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