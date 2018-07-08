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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 23:09 08.07.2018 - 23:09

***Британский премьер заявила, что опечалена таким развитием событий

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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице, объявили в Скотланд-Ярде.

Полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.

"Следователи начали расследование в связи с убийством после того, как женщина, которая пострадала от нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери (Уилтшир), скончалась в больнице в воскресенье, 8 июля", - отмечается в коммюнике полиции.

В документе подтверждается, что речь идет о 44-леней Д.Стерджесс. Ее родственников проинформировали о ее кончине.

"Скай-ньюс" подчеркивает, что о кончине Д.Стерджесс сообщили британскому премьеру Терезе Мэй. Глава правительства заявила, что она "опечалена и шокирована" произошедшим.

Как сообщалось, от вещества также пострадал британский мужчина. Он, как и его спутница, был доставлен в больницу Солсбери, где и находится в настоящее время. В сообщении Скотланд-Ярда говорится, что его состояние по-прежнему оценивается как критическое.

По версии британского следствия, в марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию. В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери. Следователи считают, что в ранее июле в Эймсбери двое британцев также отравились "Новичком".

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