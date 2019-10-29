Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 10:21

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Сыгравшая ключевую роль во время операции по ликвидации лидера ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Абу Бакра аль-Багдади служебная собака оказалась малинуа (разновидность бельгийской овчарки) по кличке Конан, сообщает издание Newsweek.

По данным источников издания, несмотря на "мужскую" кличку, это девочка. Она названа в честь американского комика Конана О'Брайена.

В настоящее время собака находится в ветклинике, где проходит лечение.

По словам президента Объединенной военной ассоциации собак США Рона Айелло, собаки подобной породы отличаются смекалкой и умеют строго по команде агрессивно действовать против нарушителей.

Издание отмечает, что американские военные зачастую используют малинуа в качестве проводников и для защиты военнослужащих, а также для розыска врагов и обнаружения взрывных веществ.

Собака такой же породы по прозвищу Кайро использовалась американскими военными в ходе операции в 2011 году, когда был ликвидирован террорист Усама бен Ладен в Пакистане. Занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама лично приветствовал затем Кайро на церемонии.

Накануне президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter фотографию служебной собаки, которая принимала участие в спецоперации по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.

"Мы рассекретили фото замечательной собаки (ее имя продолжает оставаться секретом) которая сделала такую великолепную работу по захвату и уничтожению лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!" - написал Трамп в Twitter.

Военные объясняют нежелание предоставлять больше данных о собаке тем, что она все еще находится на Ближнем Востоке и, следовательно, может стать "мишенью", для ИГ.

Некоторые пользователей соцсетями, видимо, сочли такие предосторожности чрезмерными и решили пошутить над "твитом" Трампа: они стали выкладывать фото своих собак, сопровождая это комментариями о том, что "рассекречивают" эти снимки.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!