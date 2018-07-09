Пострадавшие в Эймсбери контактировали со значительным объемом нервнопаралитического вещества "Новичок", заявляют в Скотланд-Ярде
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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил в понедельник, что скончавшаяся Дон Стерджесс и Чарли Роули, находящийся в критическом состоянии, по-видимому, взаимодействовали со значительным количеством нервнопаралитического вещества "Новичок".
"Их реакция (на воздействие "Новичка" - ИФ) была столь серьезной, что привела к смерти Дон и к критическому состоянию Чарли. Это означает, что они получили высокую дозу, и наша гипотеза состоит в том, что они трогали руками емкость (с веществом - ИФ), которую мы сейчас ищем", - сказал он.
Он подчеркнул, что обнаружение контейнера с "Новичком" на данный момент является приоритетом следователей. По его словам, полиция не будет снимать оцепление с ряда мест еще на протяжении "значительного периода времени".
Н.Басу также назвал "шокирующей и чрезвычайно ужасной" смерть Д.Стерджесс.
В то же время он заявил, что полиция пока что не может определить, есть ли связь между наличием "Новичка" в Эймсбери и отравлением в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
Ранее в Скотланд-Ярде сообщили, что Д.Стерджесс, пострадавшая от нервнопаралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице. Полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.
По версии британского следствия, в марте этого года в Солсбери, расположенном вблизи Эймсбери, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию.
В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери. Британские следователи считают, что в ранее июле в Эймсбери двое подданных Соединенного Королевства также отравились "Новичком".
1аю ар вв
Интерфакс