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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 16:44 26.06.2018 - 16:44

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон во вторник заявил, что все трое пострадавших в результате предполагаемой химатаки в Солсбери все еще проходят лечение.

"В районе Солсбери, спустя три месяца с инцидента, все еще проводятся работы по обезвреживанию (остатков опасного химического вещества - ИФ)", - сказал Б.Джонсон, выступая на сессии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге.

"Трое людей по-прежнему проходят лечение из-за того, что подверглись воздействию вещества, хотя они, к счастью, уже выписаны из больницы", - подчеркнул британский министр.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Помимо этого, воздействию химического вещества был подвержен полицейский.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.

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