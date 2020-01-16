Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 17:32

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Правительства стран, граждане которых погибли при крушении самолета в Иране, требуют от Тегерана полностью признать свою вину за сбитый авиалайнер, сообщает агентство Associated Press.

В совместном заявлении главы МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины призвали власти Ирана признать "полную ответственность" за авиакатастрофу. Они также указали на необходимость осуществления выплат родственникам погибших при крушении самолета.

Кроме того, министры потребовали "независимого расследования с последующими прозрачными и беспристрастными судебными процессами".

8 января силы ПВО Ирана по ошибке сбили в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Самолет летел по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании. Все они погибли.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету. При этом иранская сторона отмечает, что одним из факторов, которые привели к катастрофе, стала усилившаяся напряженность между Тегераном и Вашингтоном.

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