Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 18:48

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Российский сотрудник миссии ООН в Косово и Метохии Михаил Краснощеков, пострадавший во время беспорядков на севере края, поступил в четверг на лечение в госпиталь Военно-медицинской академии в Белграде, передает сербский телерадиоканал РТС.

Краснощеков пострадал во вторник во время акции косовского спецназа в районе населенной этническими сербами общине Зубин Поток. По словам Златана Елека, ассистента директора Медико-клинического центра в Косовской Митровице, пострадавший поступил в это медучреждение с повреждениями челюсти, скулы и гематомами. Он добавил, что состояние Краснощекова требует лечения в Белграде.

Утром во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Как сообщалось, российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

"Мы их задержали (двух сотрудников ООН - ИФ) в районе баррикад ввиду их участия (в препятствовании действиям косовского спецназа - ИФ) ", - сказал глава местной полиции Рашит Калай.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке.

Ранее в четверг президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским послом в Белграде Александром Чепуриным выразил сожаление в связи с тем, что в ходе беспорядков на севере Косово пострадал гражданин России Михаил Краснощеков. При этом он поблагодарил Россию за то, что Москва помогает защищать территориальную целостность и суверенитет Сербии.

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