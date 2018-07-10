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Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Состояние пострадавшего в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули улучшается, он пришел в сознание, сообщает Национальная служба здравоохранения Англии.

"Мы отметили маленькое, но важное улучшение состояния Чарли Роули. Он в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте этой службы.

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Интерфакс