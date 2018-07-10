Пострадавший в Эймсбери пришел в сознание - британские медики

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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 18:19 10.07.2018 - 18:19

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Состояние пострадавшего в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули улучшается, он пришел в сознание, сообщает Национальная служба здравоохранения Англии. "Мы отметили маленькое, но важное улучшение состояния Чарли Роули. Он в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте этой службы. ПОСЛЕДУЕТ 1мм во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс