Пострадавший в Эймсбери пришел в сознание - британские медики
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Состояние пострадавшего в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули улучшается, он пришел в сознание, сообщает Национальная служба здравоохранения Англии.
"Мы отметили маленькое, но важное улучшение состояния Чарли Роули. Он в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте этой службы.
ПОСЛЕДУЕТ
1мм во
Интерфакс