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Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Состояние пострадавшего в результате инцидента в британском Эймсбери Чарли Роули улучшается, он пришел в сознание, сообщает Национальная служба здравоохранения Англии.

"Мы отметили маленькое, но важное улучшение состояния Чарли Роули. Он в критическом, но стабильном состоянии, и теперь он в сознании", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте этой службы.

По словам ответственной за уход за больными в больнице Солсбери Лорны Уилкинсон, Ч.Роули "все еще в очень нехорошо себя чувствует, и по-прежнему будет нуждаться круглосуточной помощи специалистов в окружной больнице Солсбери".

Ранее в июле в Скотланд-Ярде сообщили, что Дон Стерджесс, также пострадавшая от нервнопаралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице. Полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.

По версии британского следствия, в марте этого года в городе Солсбери, расположенном вблизи Эймсбери, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию.

В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери.

Британские следователи считают, что двое подданных Соединенного Королевства из Эймсбери также отравились "Новичком".

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Интерфакс