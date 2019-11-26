*** Пострадали 17 граждан РФ, у семи из них - серьезные травмы - СМИ
Мадрид. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Служба скорой помощи Доминиканской республики доставила в больницу всех туристов, пострадавших в результате серьёзного ДТП, сообщает в твиттере служба по мониторингу событий на автотрассах страны.
Число пострадавших служба не уточняет.
СМИ Доминиканской Республики передают, что пострадали 17 россиян. Состояние семи из них - тяжелое.
Изначально они сообщали, что в автобусе было 70 туристов из России. Позже стали появляться иные данные. К примеру, издание "Листин Диарио" сообщает, что в автобусе было 45 человек, причём неясно, все ли они из РФ.
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