Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 23:44

*** Пострадали 17 граждан РФ, у семи из них - серьезные травмы - СМИ

Мадрид. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Служба скорой помощи Доминиканской республики доставила в больницу всех туристов, пострадавших в результате серьёзного ДТП, сообщает в твиттере служба по мониторингу событий на автотрассах страны.

Число пострадавших служба не уточняет.

СМИ Доминиканской Республики передают, что пострадали 17 россиян. Состояние семи из них - тяжелое.

Изначально они сообщали, что в автобусе было 70 туристов из России. Позже стали появляться иные данные. К примеру, издание "Листин Диарио" сообщает, что в автобусе было 45 человек, причём неясно, все ли они из РФ.

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