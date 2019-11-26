Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 23:44

*** Пострадали 17 граждан РФ, у семи из них - серьезные травмы - СМИ

*** В медучреждениях для общения с пациентами ищут людей со знанием русского и испанского

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Мадрид. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Служба скорой помощи Доминиканской Республики доставила в больницу всех туристов, пострадавших в результате серьёзного ДТП, сообщает в твиттере служба по мониторингу событий на автотрассах страны.

Число пострадавших служба не уточняет.

СМИ Доминиканской Республики передают, что пострадали 17 россиян. Состояние семи из них - тяжелое. Некоторые издания утверждают, что в общей сложности госпитализированы 18 человек.

Изначально они сообщали, что в автобусе было 70 туристов из России. Позже стали появляться иные данные. К примеру, издание "Листин Диарио" сообщало, что в автобусе было 45 человек, причём неясно, все ли они из РФ.

Другая газета, "Диарио либре", со ссылкой на пожарных сначала писала о 29 россиянах, ехавших в автобусе. Кроме них там, по её информации, находились ещё 12 человек, включая водителя. Однако спустя всего несколько минут газета обновила статью на сайте, и в ней говорится уже о 39 ехавших в автобусе в аэропорт гражданах РФ.

В медучреждениях, куда доставили россиян, срочно ищут людей, способных переводить с русского на испанский и наоборот.

По информации "Диарио либре", не получившие травм туристы из России временно размещены в гостиницах.

1во бм

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