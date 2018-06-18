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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 3:11 18.06.2018 - 03:11

Гонконг. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 08:00 по местному времени (02:00 мск) в японской префектуре Осака, угрозы цунами нет, сообщило Метеорологическое агентство Японии.

Представитель правительства заявил, что серьезных разрушений, а также погибших и пострадавших не зафиксировано, не нанесено никакого ущерба АЭС в зоне землетрясения и прилегающих районах.

Вместе с тем, как сообщают местные СМИ, из предосторожности приостановлено движение пассажирских поездов в Осаке, около 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хёго остались без электроэнергии.

гк гс

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