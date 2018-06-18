Пострадавших и разрушений в результате мощного землетрясения в Японии нет - правительство
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Гонконг. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 08:00 по местному времени (02:00 мск) в японской префектуре Осака, угрозы цунами нет, сообщило Метеорологическое агентство Японии.
Представитель правительства заявил, что серьезных разрушений, а также погибших и пострадавших не зафиксировано, не нанесено никакого ущерба АЭС в зоне землетрясения и прилегающих районах.
Вместе с тем, как сообщают местные СМИ, из предосторожности приостановлено движение пассажирских поездов в Осаке, около 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хёго остались без электроэнергии.
гк гс
Интерфакс