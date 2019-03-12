Гонконг. 12 марта. ИНТЕРФАКС - На фоне сообщений о возможной подготовке Пхеньяна к запуску ракеты, советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Мун Чжон Ин высказал мнение, что КНДР пытается "застраховаться", а не обмануть международное сообщество, передает во вторник телеканал Уай-Ти-Эн.
По словам советника южнокорейского президента, Пхеньян пытается застраховать себя от срыва переговоров с Вашингтоном по денуклеаризации Корейского полуострова.
Тем не менее Мун Чжон Ин подчеркнул, что Пхеньяну следует воздерживаться от таких "банальных плохих" действий.
"Если Северная Корея попытается использовать это в качестве рычага на переговорах, это будет очень плохой выбор", - цитирует Уай-Ти-Эн слова Мун Чжон Ина.
Он отметил, что может сложиться "эффект бабочки", и это, по его словам, приведет к катастрофе.
Согласно сообщениям СМИ и анализам двух американских аналитических центров, Пхеньян восстанавливает часть ракетного стартового комплекса, который частично демонтировал в прошлом году.
По мнению некоторых аналитиков, это часть переговорной тактики, проводимой КНДР после февральского саммита между Ким Чен Ыном и президентом США, который завершился без каких-либо договоренностей по денуклеаризации Северной Кореи в обмен на смягчение санкций.
1кю ар