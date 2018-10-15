Потери страховщиков от урагана "Майкл" могут достичь $10 млрд - AIR Worldwide
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Потери страховых компаний от урагана "Майкл", который ударил по южному побережью США на прошлой неделе, могут составить от $6 млрд до $10 млрд, считают эксперты компании AIR Worldwide, занимающейся моделированием катастроф.
"Основной объем ущерба от ветра ограничивался северо-западом Флориды и южной частью Джорджии, хотя поваленные деревья и линии электропередачи наблюдались и севернее, в штатах Северная и Южная Каролина", - заявил Financial Times вице-президент и директор департамента метеорологических исследований AIR Worldwide Питер Сусунис.
Ураган "Майкл" достиг побережья США 10 октября и прошел по нескольким штатам на юго-востоке страны. Урагану была присвоена четвертая - предпоследняя - категория разрушительности. В эпицентре урагана скорость ветра достигала 250 км/ч.
"Майкл" стал самым мощным ураганом, достигшим суши в этой части страны, за все время наблюдений - с 1851 года.
К понедельнику было известно о 19 погибших в результате урагана "Майкл". Поиски пропавших без вести продолжаются.
В сентябре ураган "Флоренс" нанес штатам Северная и Южная Каролина страховой ущерб от $1,7 млрд до $4,6 млрд.
Оценки для обоих стихийных бедствий не учитывают разрушения в результате наводнений и подтопления.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
ыъ ко вв
Интерфакс