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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 20:19 18.05.2018 - 20:19

*** Члены экипажа - иностранцы

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Потерпевший крушение в Гаване пассажирский самолет Boeing 737 был взят в аренду кубинским авиаперевозчиком "Кубана де Авиасьон" у мексиканской авиакомпании Damojh, сообщает в пятницу ЭФЭ.

Также, по данным кубинских СМИ, на борту самолета находился иностранный экипаж. Национальность пилотов и бортпроводников пока не уточняется.

Авиакомпания Damojh является коммерческой, она была основана в 1990 году в Гвадалахаре.

Ранее лидер Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что крушение пассажирского самолета близ Гаваны, вероятно, привело к многочисленным жертвам.

М.Диас-Канель в настоящее время находится в аэропорту кубинской столицы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин, на борту находились 104 пассажира. По другим данным, на борту самолета могли находиться 107 человек, включая членов экипажа. Власти Кубы пока не называют число пассажиров и экипажа.

В районе аэропорта видно облако дыма. К месту происшествия прибыли пожарные, медики и полиция. В настоящее время пожарные стремятся потушить пламя.

Согласно фотографиям, появившимся в соцсетях, место катастрофы видно с территории аэропорта. Фюзеляж, судя по снимкам, не распался при падении. В районе его задней части виден огонь и облако черного дыма.

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