Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 5:51

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.

"Был потерян контакт с большим воздушным танкером, который работал в районе Сноуи Монаро", - сообщается в твиттере службы.

Местные наземные службы занимаются поиском самолета, который, предположительно, мог потерпеть крушение.

На место происшествия для поисков также направлены вертолеты.

Ранее сообщалось, что лесные пожары вблизи Канберры вынудили австралийские власти в четверг временно закрыть столичный аэропорт на обслуживание пассажирских рейсов.

Столичное подразделение агентства по чрезвычайным ситуациям сообщило, что неконтролируемый огонь к югу от аэропорта представляет непосредственную угрозу жителям трех пригородных районов.

Австралия с сентября прошлого года охвачена беспрецедентной волной лесных пожаров, которые уже нанесли огромный ущерб населению, растительному и животному миру.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!