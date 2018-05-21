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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 12:09 21.05.2018 - 12:09

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Лава из извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа, достигла Тихого океана, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, потоки лавы распространились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова.

Попадание лавы в морскую соленую воду привело к химической реакции: образовалось токсичное облако. Местные власти рекомендуют местным жителям и туристам не приближаться к районам близ вулкана.

"Власти предупреждают, что потоки лавы могут изменить свое направление, если поменяет направление ветер", - приводит АП слова специалиста из Геологической службы США Венди Стовалл.

По данным агентства, один мужчина был госпитализирован из-за ожога ноги при соприкосновении с лавой. Помимо этого, потоки лавы уничтожили порядка 40 строений, в том числе два десятка жилых домов.

Ранее сообщалось, что из расположенных в непосредственной близости от вулкана районов были эвакуированы более 2 тыс. человек. Геологическая служба США предупредила о максимальном - "красном" - уровне опасности для пролета самолетов из-за выбросов пепла и густого смога.

Вулкан проявляет повышенную активность с начала мая. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Высота вулкана составляет 1247 метров над уровнем моря.

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