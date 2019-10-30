Лондон. 30 октября. INTERFAX ENERGY - Зависимость Великобритании от импорта газа, вероятно, увеличится в ближайшие пять лет, при этом также повысится доля сжиженного природного газа (СПГ) в общем объеме импорта газа, говорится в обзоре Global Gas Analytics (GGA).

Эксперты ожидают сокращения как производства газа, так и спроса на него в Великобритании в период с текущего года по 2025 год. При этом снижение спроса, вероятно, будет более умеренным, в связи с чем зависимость страны от импорта газа увеличится, отмечает старший аналитик по энергетическому сектору GGA Катриона Скотт.

По оценкам экспертов, спрос на газ в Великобритании в 2019 году составит порядка 79 млрд кубометров, что на 2% ниже уровня 2018 года. Они ожидают сохранения стабильного спроса на газ, используемый для отопления как частным, так и коммерческим сектором, в следующие пять лет. На долю этого сектора пришлось около 45% общего объема потребления газа в Великобритании в прошлом году.

При этом, по оценкам экспертов, потребление газа энергетическим сектором может несколько ослабнуть в условиях ожидаемого изменения структуры энергогенерации в Великобритании. Доля энергетического сектора в структуре потребления газа в стране составила порядка 34% в первом полугодии 2019 года.

Доля газа, добываемого в Великобритании, в первом полугодии текущего года составила 47% общего объема газоснабжения в стране. Для сравнения: в 2018 году этот показатель составил 50%, а в 2017 году - 53%.

В прошлом году добыча газа в Великобритании составила порядка 40,7 млрд кубометров и, как ожидается, снизится примерно на 2,7%, до 39,6 млрд кубометров, в 2019 году.

Производство газа в стране будет практически стабильным в следующие пару лет, прежде чем начнется его снижение, ожидают эксперты. В 2025 году, по их оценкам, добыча газа в Великобритании упадет примерно до 32,8 млрд кубометров, что составит около 46% общего объема газоснабжения.

Открытие новых месторождений поддержит производство газа в Великобритании, однако этот фактор будет нивелироваться снижением добычи на старых месторождениях. При этом добыча сланцевого газа вряд ли сможет начать вносить важный вклад в поставки газа на британский рынок в течение следующих пяти лет, отмечают эксперты.

По их мнению, темпы снижения добычи газа будут более высокими, чем сокращение спроса, что увеличит зависимость Британии от импорта газа.

Норвегия была ведущим экспортером газа в Великобританию в течение многих лет, на ее долю пришлось 72% купленного страной газа в 2018 году, и, как ожидается, она останется важным источником поставок для Британии в следующие пять лет.

Тем не менее, в этом году уже произошли некоторые изменения: в период с января по июль доля Норвегии в общем объеме поставок газа в Великобританию сократилась до 59%, при этом доля СПГ в общем объеме поставок подскочила до 35% с 15% в прошлом году.

Крупнейшим поставщиком СПГ в Великобританию является Катар, обеспечивший 59% всего объема за семь месяцев этого года. Импорт СПГ Великобританией в целом в январе-июле 2019 года подскочил на 264%, закупки СПГ в Катаре выросли на 262%, а в России - на 412%.

На долю Катара и России пришлось в общей сложности 76% СПГ, импортированного Великобританией в январе-июле текущего года. Как Катар, так и Россия планируют расширять мощности для экспорта СПГ, что, по мнению экспертов, поддержит дальнейших рост поставок. Эксперты также ожидают увеличения импорта СПГ Британией из США, хотя на долю Штатов пришлось лишь 7% общего объема импорта за семь месяцев этого года.

Доля СПГ в структуре импорта газа Великобританией, вероятно, продолжит расти на фоне ожидаемого снижения поставок трубопроводного газа из Европы. Эти ожидания основаны как на прогнозах сокращения добычи газа в Норвегии в следующие пять лет, так и на информации о планирующемся прекращении добычи на месторождении Гронинген в Нидерландах в 2022 году.

Несмотря на возможные изменения, газ, вероятно, продолжит играть ключевую роль в стратегии энергоснабжения страны, и СПГ будет становиться все более важным источником поставок в следующие пять лет.

пк аш ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!