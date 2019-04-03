Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 7:53

Шанхай. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - В Китае наблюдается устойчивый рост потребностей в газе, сообщил замглавы крупнейшей в Китае компании по добыче нефти и газа на шельфе (CNOOC) Ли Хуэй в ходе СПГ-саммита.

По его словам, в 2019 году потребности страны в газе составят 310 млрд кубометров, в 2020 году - 360 млрд, в 2025 - 480 млрд, а к 2030 году вырастут до 540 млрд.

В 2019 году добыча газа Китае запланирована на уровне 169 млрд кубометров, в 2020 году - 200 млрд, в 2025 - 242 млрд, в 2030 - 290 млрд.

Китай рассчитывает в текущем году импортировать по трубопроводам 57 млрд кубометров, в 2020 - 63 млрд, в 2025 - 121,8 млрд, а в 2030 - 126 млрд кубометров, сообщил Ли Хуэй.

Он отметил, что Китай сам себя поставил в зависимость от уже подписанных долгосрочных контактов на поставки газа, которые были заключены по достаточно высоким ценам.

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