Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 10:39

Лондон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Драгоценные украшения, похищенные накануне из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене, не были застрахованы, сообщает во вторник газета The Daily Mail.

По оценкам немецких журналистов, общая сумма украденных драгоценностей может составить до 1 млрд евро.

Эксперты сокровищницы заявили, что нанесен "неизмеримый" ущерб. Они призвали похитителей не уничтожать эти предметы искусства.

По их мнению, эти драгоценности вряд ли будут выставлены на открытые торги в их неизменном виде, поскольку они очень узнаваемы. Поэтому существует опасность того, что злоумышленники либо разберут украшения на более мелкие части, а изготовленные из драгметаллов элементы - вообще могут переплавить.

Между тем, следователи рассказали изданию "Бильд", что двое охранников, находившиеся в момент ограбления на посту, действовали не в соответствии с инструкцией. Они первым делом вызвали полицию, тогда как должны были сначала активировать экстренную сигнализацию. По мнению экспертов, из-за этого реакция полиции была менее быстрой.

Накануне полиция сообщила, что грабители смогли проникнуть в катакомбы под мостом неподалеку от площади, где находятся королевские музеи Дрездена. Они подожгли трансформатор под землей и обесточили сразу несколько музеев, после этого через зарешеченное угловое окно они проникли в сокровищницу. Вся "операция" длилась всего несколько минут.

Накануне глава полиции Дрездена Йорг Кубиесса сказал, что речь идет о "тщательно спланированном преступлении". Криминалисты установили, что преступники скрылись на машине "Ауди А6", точно такой же автомобиль позже обнаружили в Дрездене в подземном гараже на одной из улиц. Неизвестные его подожгли.

Каким образом преступникам удалось сломать решетку на окне, и почему стекло витрины не выдержало ударов топора, полиции не известно.

В настоящее время сформирована следственная группа под названием "Эполет", она занимается расследованием ограбления. В числе украденных предметов находится также бриллиантовый эполет.

Полиция Дрездена также опубликовала снимки похищенных из музея "Зеленый свод" бриллиантов 18 века и видеозапись похищения, снятую музейной камерой наблюдения.

В частности, опубликованы фотографии элементов трех гарнитуров, инкрустированного 770 бриллиантами эфеса шпаги, королевского жемчужного ожерелья, бриллиантового польского Ордена Белого орла, подвесок и нагрудных украшений.

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