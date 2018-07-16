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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:29 16.07.2018 - 18:29

Лондон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Почти все фондовые индексы Западной Европы к концу торгов в понедельник оказались в "красной зоне", хотя начинали сессию в плюсе. Инвесторы встревожены влиянием протекционистских торговых мер на рост мировой и, в частности, китайской экономики, падением цен на нефть и металлы.

Кроме того, они внимательно отслеживали ход саммита президентов России и США в Хельсинки и утверждения британского законопроекта об условиях выхода из Евросоюза (Brexit).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 потерял 0,25% и снизился до 384,05 пункта. На прошлой неделе он поднялся на 0,7%, завершив в плюсе вторую неделю подряд.

Британский FTSE 100 опустился на 0,8%, французский CAC 40 - на 0,4%, итальянский FTSE MIB - на 0,3%. Вместе с тем германский DAX прибавил 0,2%, в том числе благодаря активному повышению стоимости бумаг Deutsche Bank.

Рост ВВП Китая во II квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала подъем фиксировался на уровне 6,8%.

Публикация этих данных совпала с недавним введением США пошлин на китайские товары, что, по мнению многих экспертов, может негативно повлиять на экономику КНР. По оценкам экономистов, торговый конфликт с США может снизить ВВП страны на 0,2-0,5 процентного пункта в следующие 12 месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, рост промышленного производства в Китае в прошлом месяце замедлился до 6% в годовом выражении с 6,8% в мае, что было хуже ожиданий.

У Европы, Китая и США есть обязанность "не развязывать торговых войн", заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в ходе 20-го саммита ЕС-КНР.

По оценкам UBS, рынок акций Европы может потерять еще 7%, США - 10% в случае эскалации мировой торговой войны, отметил глава азиатского подразделения экономических исследований банка Тао Ван.

Акции горнодобывающих компаний подешевели в Лондоне из-за опасений, связанных с ожидаемым сокращением спроса на руду и металлы в Китае. Цена бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP снизилась на 2,5%, второй по величине компании отрасли Rio Tinto - на 0,9%, сырьевого трейдера Glencore - на 1,3%.

Цена нефти Brent с поставкой в сентябре упала более чем на 4%, до $72,16 за баррель. На этом фоне индекс нефтегазовых компаний в рамках Stoxx 600 потерял 1,7%, в том числе курс акций BP упал на 2,3%, Equinor на 1,8%, Eni - на 1,4%.

Курс ценных бумаг Deutsche Bank подскочил на 7,5%. Согласно предварительной отчетности, финансовые показатели банка за второй квартал 2018 года, в том числе чистая прибыль и выручка, существенно превзошли ожидания рынка.

Котировки акций Hargreaves Lansdown упали на 1,9% после того, как британские регуляторы объявили о намерении запретить таким инвестиционным платформам взимать с инвесторов комиссии за вывод средств.

Рыночная стоимость фармкомпании Indivior подскочила на 17%. Компания добилась предварительного судебного запрета в США на продажу дженерика индийской Dr. Reddy's Laboratories, который аналогичен препарату Indivior для лечения опиоидной зависимости.

Служба финансово-экономической информации

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