Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 22:13

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Власти 48 из 50 американских штатов подготовили планы по возобновлению работы экономики, заявил в понедельник вице-президент США Майк Пенс.

"48 из 50 штатов США опубликовали планы по возобновлению работы", - сказал он в Белом доме.

Ранее сообщалось, что ряд штатов, в которых борьба против коронавируса уже принесла существенные успехи, начали процесс отмены ограничительных мер, введенных, чтобы затормозить распространение инфекции. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что предпочитает, чтобы такие решения принимали не в Белом доме, а сами губернаторы, учитывая обстановку в каждом штате.

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