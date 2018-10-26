Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 9:12 26.10.2018 - 09:12

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Практически половина американцев не поддерживает планы президента США Дональда Трампы выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют результаты опроса аналитической компании Civis Analytics.

Согласно его данным, 49% жителей США хотели бы, чтобы Вашингтон не выходил из ДРСМД. Противоположного мнения придерживаются 31% опрошенных. Еще 20% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, социологи проанализировали, какая доля сторонников того или иного кандидата на прошедших в 2016 году президентских выборах поддерживает намерение США выйти из договора. Так, результаты опроса показывают, что больше половины сторонников Д.Трампа (54%) одобряют его план по выходу из ДРСМД. Между тем, подавляющее большинство (72%) тех, кто на выборах в 2016 году голосовал за Хиллари Клинтон, выступает против этой инициативы американского лидера.

Опрос проводился с 20 по 22 октября, в нем приняли участие более 5,6 тыс. человек.

20 октября Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

1вл эф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер