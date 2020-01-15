Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 15:29

Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Почти половина жителей США негативно оценивает действия президента страны Дональда Трампа в отношении Ирана, свидетельствуют результаты NPR.

Согласно данным исследования, 49% респондентов не одобряют подход Трампа. Еще 42% придерживаются противоположного мнения. Остальные 9% не определились со своим отношением к этому вопросу.

Между тем, общий рейтинг одобрения деятельности Трампа, по данным NPR, в настоящее время составляет 41%. По сравнению с декабрем прошлого года этот показатель уменьшился на один процентный пункт.

Опрос проводился 7-12 января. В нем приняли участие почти 1,3 тыс. человек.

Эскалация напряженности в отношениях Ирана и США произошла в начале 2020 года. 3 января в ходе спецоперации США в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Иране пообещали отомстить за эту смерть.

8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. После этого президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана.

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