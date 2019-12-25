Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 17:46

***47% опрошенных - за отстранение Трампа от власти

Вашингтон. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Практически половина граждан США считает оправданным решение палаты представителей Конгресса объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Yougov и изданием HuffPost.

49% респондентов поддержали это решение, 42% выступили против, а 9% не определились во мнении.

Также 47% опрошенных полагают, что Трампа следует сместить с поста президента. Однако 42% респондентов придерживаются противоположного мнения, а 11% колеблются с решением.

При этом опрос продемонстрировал, что ответы респондентов во многом зависели от их политических предпочтений. Так, 89% опрошенных сторонников Демократический партии или лиц, симпатизирующих этой партии, выступили за импичмент в отношении Трампа. В то же время 85% республиканцев или лиц, склонных поддерживать Республиканскую партию, выступили против импичмента.

Опрос общественного мнения проводился с 20 по 22 декабря среди 1000 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,3 процентных пункта.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В итоге палата представителей проголосовала за объявление импичмента. Теперь сенату США предстоит определить, действительно ли нужно отстранять Трампа от власти: для отстранения Трампа требуются голоса более двух третей сенаторов.

Издание The Hill отмечает, что разбирательства в сенате должно стартовать в январе 2020 года, но точная дата их начала пока неизвестна.

1аю ар

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