Берлин. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Практически половина немцев - 48% - выступают против открытия границ внутри стран Евросоюза для летнего отдыха граждан, сообщает в среду "Дойче велле" со ссылкой на опрос Yougov, проведенный для агентства DPA.
Эти респонденты полагают, что из-за ситуации с коронавирусом открывать границы не стоит.
Однако 20% опрошенных выступают за то, чтобы границы были открыты для въезда в отдельные страны Евросоюза, а 13% - за полное восстановление туризма этим летом.
Вместе с тем, 42% немцев заявили, что точно отказываются от отпуска этим летом. В то же время, 16% все еще рассматривают возможность куда-то поехать.
В апреле председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что с бронированием летного отдыха европейцам пока лучше подождать. По ее словам, прогнозы на июль и августа пока делать сложно.
1эф во