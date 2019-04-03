Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 12:51

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Жители Японии с крайним беспокойством ожидают грядущих каникул, которые продлятся с 27 апреля по 6 мая 2019 года, сообщает в пятницу газета The Guardian.

Беспрецедентно длинные для Японии всеобщие каникулы связаны с началом новой эры - "Рэйва" ("Красота и гармония"), которая начнется вместе с вступлением 1 мая на императорский престол принца Нарухито.

"В Японии перспективу длинных каникул ожидают со смешанными чувствами ужаса и обеспокоенности", - пишет издание.

В частности, не рады таким долгим выходным сотрудники, которые работают по контрактам, предусматривающим, что их работа оплачивается по часам или дням. Они обеспокоены тем, что их доход сильно сократится.

Поскольку образовательные учреждения на это время также будут закрыты, то некоторые японцы, которые работают в сфере услуг и, следовательно, проведут праздники на рабочем месте, переживают, что не смогут занять своих детей на время долгих каникул.

Согласно опросу газеты "Асахи симбун", 45% японцев заявили, что "не рады" длинным каникулам.

"Если честно, я просто не знаю, как потратить время, когда тебе неожиданно предоставляют 10-дневные каникулы", - приводит The Guardian мнение 31-летнего японца Сэйсю Сато.

Исследование японского турагентства Expedia Japan показало, что в течение года японцы берут самый непродолжительный отпуск в сравнении с жителями 19 других стран. Так, в среднем японец в течение года уходит в отпуск лишь в общей сложности на 10 дней.

Ранее сообщалось, что новая эра в Японии с вступлением на престол наследного принца Нарухито будет носить имя "Рэйва".

СМИ напоминают, что изменение названия эпохи является важным событием в Японии, так как название используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.

125-й японский император Акихито в августе 2016 года в специальном обращении к народу выразил желание передать свой трон сыну. В следующем году комиссия по делам императорской семьи приняла законодательство, позволяющее первому за 200 лет императору покинуть престол.

Таким образом, днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника - 1 мая 2019 года.

Еще в 2016 году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что планирует оставить трон. Летом 2017 года из-за отсутствия соответствующего современного законодательства японский парламент принял особой закон, который позволяет ему отречься от престола.

Следующим императором Японии станет старший сын императора принц Нарухито. Его интронизация намечена на 1 мая 2019 года.

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