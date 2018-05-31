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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 14:33 31.05.2018 - 14:33

Нью-Йорк. 31 мая. ИНТЕРФАКС. - Почти три четверти (73%) водителей в США опасаются использовать самоуправляемые автомобили, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Американской автомобильной ассоциацией (AAA).

В конце 2017 года доля не доверяющих новым технологиям была ниже на 10 процентных пунктов - 63%, пишет MarketWatch.

Исследование показало, что фактор страха значительнее всего вырос среди молодежи. Две трети миллениалов предпочли бы воздержаться от поездки на беспилотном автомобиле, в то время как в предыдущем опросе показатель равнялся лишь 49%.

Женщины-водители с большей вероятностью признают страх перед самоуправляемыми автомобилями, чем мужчины: 83% и 63% соответственно.

В целом, в США только пятая часть водителей готова доверить свою жизнь такому роботу.

Опрос проводился всего через несколько недель после мартовского ДТП с беспилотным автомобилем Uber, который насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном и слабо освещенном месте.

"Технология автоматического вождения относительно нова, так что за ней пристально наблюдают. Ни один инцидент не остается без внимания СМИ, и это сеет панику", - сказал директор одного из департаментов AAA американской ассоциации автомобильной техники Грег Брэннон.

Беспилотников теперь боятся не только водители, но и пешеходы: 63% американцев не хотят оказаться на одной дороге с самоуправляемым автомобилем. В марте 2017 года этот индикатор был существенно ниже - 54%.

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